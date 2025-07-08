Глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов подал в отставку.

В ноябре 2023 года принял решение служить в зоне спецоперации. Он говорил информагентству «Башинформ», что начал думать о службе в зоне СВО сразу же, как она была объявлена. Ильясов до службы на передовой контрактником неоднократно ездил на передовую с гуманитарными миссиями, а затем понял, что его место в строю рядом с земляками. Военнослужащий служил на фронте под позывным «Самурай». В 2024 году продлил контракт с минобороны. На муниципальную службу вернулся 2 декабря 2024 года.