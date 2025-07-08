Глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов подал в отставку.

Руководитель администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов ушел в отставку. Чиновник сложил с себя полномочия сегодня, 8 июля. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Почему принято такое решение, уточнять не стал.
«За эти шесть лет прекрасный Куюргазинский район стал для меня родным. Мы вместе с вами многое сделали, многое пережили. Осталось еще много работ и забот, которые лягут на плечи нового руководства — это жизнь», — написал Ильясов.
Напомним, Юлай Ильясов возглавлял муниципалитет с 2019 года. В политике Юлай Талхович с 1998 года. Год проработал ведущим специалистом, затем главным специалистом министерства экономики и антимонопольной политики Башкирии. С 1999 года занимал должность заместителя начальника отдела ФГУП УАП «Гидравлика», с 2000 года — главного специалиста секретариата Госсобрания республики. С 2000 по 2004 год был ведущим специалистом «Фонда долгосрочных сбережений», с 2004 по 2005 год — заведующим отделом прогнозирования социально-экономического развития и социальной политики администрации президента Башкортостана. С 2005 по 2008 годы был председателем Государственного комитета Башкирии по молодежной политике.
Затем некоторое время проработал заместителем главы администрации Уфы, возглавлял администрацию Кировского района. С 2010 по 2012 год занимал кресло министра земельных и имущественных отношений Башкирии.
В ноябре 2023 года принял решение служить в зоне спецоперации. Он говорил информагентству «Башинформ», что начал думать о службе в зоне СВО сразу же, как она была объявлена. Ильясов до службы на передовой контрактником неоднократно ездил на передовую с гуманитарными миссиями, а затем понял, что его место в строю рядом с земляками. Военнослужащий служил на фронте под позывным «Самурай». В 2024 году продлил контракт с минобороны. На муниципальную службу вернулся 2 декабря 2024 года.