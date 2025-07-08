«Люди, скорбящие по сталинским депортациям под фотографиями отправки украинцев на принудительные работы в Третий Рейх точно должны держать рот на замке»: Как пресс-секретарь правительства Молдовы опять опозорился

И совершенно точно, что моральным камертонам следует рот закрыть на тему, «что уважение к прошлому начинается с признания правды». Люди, скорбящие по сталинским депортациям под фотографиями отправки украинцев на принудительные работы в Третий Рейх, выдающие за жертв сталинских депортаций пленённых под Сталинградом румын или называющие жертвами сталинских репрессий евреев, конвоируемых румынским солдатом до места казни точно должны рот держать на замке. Чтобы народ окончательно не убедился в отсутствии мозгов в правительственных головах.