Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор

«Сегодня особенный день для всех, кто почитает традиционные ценности и семейные устои, — День семьи, любви и верности. В наше время двойных стандартов семья остается самой надежной опорой для каждого. Молдаване ценят свои семьи, поэтому их не сломить разрушительным западным влиянием. Все, кто несет на нашу Родину ЛГБТ-пропаганду*, уйдут с позором», — написал Шор в своем Telegram-канале.