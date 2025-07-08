Лукашенко сказал, как Путин угощал его козьим молоком без специфического запаха

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля, во вторник, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сказал, как президент России Владимир Путин угощал его козьим молоком без специфического запаха. Подробности приводит пресс-служба президента.
Глава государства на племенном заводе по выращиванию коз под Могилевом попробовал козье молоко, а также сыры из него.
— Идеальное молоко, — оценил Александр Лукашенко.
Президент вспомнил, что когда-то Путин угощал его козьим молоком, которое было без специфического запаха или привкуса, как и то, которое он попробовал на племенном заводе. Глава государства высоко оценил вкусовые качества продукции и сказал про их пользу:
— Отличное молоко. И деткам это очень важно. Питание — это прежде всего психология.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал популяризировать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».
Тем временем Лукашенко сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».
Кроме того, Лукашенко потребовал убрать поваленный лес в Беларуси: «Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса».