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Лукашенко сказал, как Путин угощал его козьим молоком без специфического запаха

Лукашенко рассказал, как Путин угощал его козьим молоком.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля, во вторник, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сказал, как президент России Владимир Путин угощал его козьим молоком без специфического запаха. Подробности приводит пресс-служба президента.

Глава государства на племенном заводе по выращиванию коз под Могилевом попробовал козье молоко, а также сыры из него.

— Идеальное молоко, — оценил Александр Лукашенко.

Президент вспомнил, что когда-то Путин угощал его козьим молоком, которое было без специфического запаха или привкуса, как и то, которое он попробовал на племенном заводе. Глава государства высоко оценил вкусовые качества продукции и сказал про их пользу:

— Отличное молоко. И деткам это очень важно. Питание — это прежде всего психология.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал популяризировать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».

Тем временем Лукашенко сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».

Кроме того, Лукашенко потребовал убрать поваленный лес в Беларуси: «Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса».

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