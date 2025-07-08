Министр обороны РФ раскритиковал условия в высшем военном училище Новосибирска

«Побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то, а там основная часть курсантов живет в палатках при 35-градусных морозах. Вот наша система управления как работает. Материальная база, я посмотрел, там ну в лучшем случае 20-летней давности», — приводит слова Белоусова НТВ.