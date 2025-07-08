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Министр обороны РФ раскритиковал условия в высшем военном училище Новосибирска

Андрей Белоусов посетил училище в конце июня.

Глава минобороны РФ Андрей Белоусов раскритиковал условия обучения и проживания курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Министр посетил училище в конце июня.

«Побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то, а там основная часть курсантов живет в палатках при 35-градусных морозах. Вот наша система управления как работает. Материальная база, я посмотрел, там ну в лучшем случае 20-летней давности», — приводит слова Белоусова НТВ.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что систему управления военным образованием в стране нужно изменить. По его словам, комплексный проект «Военное образование — на службе Отечеству» рассчитан до 2035 года. В интересах минобороны в гражданских вузах также будут готовить специалистов в области IT и искусственного интеллекта.

Кстати, после инспекции НВВКУ Андрей Белоусов поручил отремонтировать казармы училища. Кроме того, потребовал закупить современную технику для тренировок курсантов.

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