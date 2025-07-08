Полиция Сербии сняла блокаду на дорогах

Неназванное число человек также было задержано за нарушение порядка в Белграде, Нови-Саде и Ужице. МВД просит протестующих воздержаться от противоправных действий и не устанавливать новые блокады. По данным сербской газеты Vreme, во вторник на отдельных улицах столицы планируется возведение новых баррикад.