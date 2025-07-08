Социалисты предложили создать в Молдове государственный коммерческий банк

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Молдавские социалисты предложили законодательную инициативу, предусматривающую создание государственного коммерческого «Банка инвестиций и модернизации Молдовы» со стопроцентным государственным капиталом.
Как заявил на брифинге во вторник депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа, финансовое учреждение планируется подчинить Министерству финансов. по его словам, банк должен способствовать развитию страны и освобождению ее от внешней зависимости.
На сегодняшний день в Республике Молдова не существует ни одного коммерческого банка с молдавским капиталом. Все финансовые потоки — включая государственные средства — проходят через банки с иностранными владельцами. Это означает, что прибыль уходит за границу, а наша банковская система полностью зависит от воли западных хозяев.
Согласно проекту, ключевыми функциями «Банка инвестиций и модернизации Молдовы» должны стать поддержка малого и среднего бизнеса, финансирование крупных инфраструктурных проектов, привлечение частного капитала в инвестиционные проекты, устранение дисфункций на финансовом рынке, выдача кредитов на рыночных условиях для нужд государственного бюджета или в случае экономического кризиса.
«Этот банк будет конкурировать с коммерческими банками, но также вмешиваться там, где они не действуют — в поддержку граждан, местных экономических агентов и самого государства», — подчеркнул депутат.
Он представил конкретные данные, подтверждающие, по его мнению, необходимость создания такого банка. Так, чистая прибыль коммерческих банков Молдовы из года в год растет: от 3,6 млрд леев в 2022 году до 4 млрд в 2024 году.
«Возмутительно, что государство не имеет никаких рычагов в этом секторе. Деньги зарабатываются здесь, а уходят за границу. Более того, Министерство финансов выплачивает иностранным коммерческим банкам огромные проценты по внутренним займам — в некоторых случаях более 10%», — подчеркнул Петру Бурдужа.
Он также отметил, что подобные финансовые учреждения есть в таких странах ЕС, как Румыния и Венгрия.