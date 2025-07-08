Социалисты предложили создать в Молдове государственный коммерческий банк

На сегодняшний день в Республике Молдова не существует ни одного коммерческого банка с молдавским капиталом. Все финансовые потоки — включая государственные средства — проходят через банки с иностранными владельцами. Это означает, что прибыль уходит за границу, а наша банковская система полностью зависит от воли западных хозяев.