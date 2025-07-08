В Самаре изменили подход к выбору площадок для комплексной застройки

В Самарской области пересмотрели систему отбора территорий для комплексного развития (КРТ). Теперь этим будет заниматься региональное министерство градостроительной политики, а не муниципалитеты. Об этом в беседе с ВолгаНьюс рассказала главный архитектор Самары Екатерина Семенова.
Раньше под застройку часто выделяли только часть квартала, что создавало проблемы. Например, могли снести несколько домов, оставив детские площадки и проезды, которыми продолжали пользоваться жители уцелевших зданий. Такой подход не позволял полностью обновлять территорию.
В Самаре ранее отобрали 18 площадок для КРТ. По семи из них уже заключены договоры с застройщиками. Остальные проекты сейчас дорабатывают — увеличивают количество социальных объектов.
Новый подход предполагает выделение целых кварталов с учётом интересов жителей, власти и строительных компаний. До конца года планируют подготовить две новые площадки.
Программу КРТ также рассматривают для Тольятти и Сызрани. В Кинельском районе изучают возможность малоэтажной застройки, а в Сергиевском районе подобный проект уже реализуется.
Комплексное развитие территорий помогает заменять аварийное жильё на современные дома с необходимой инфраструктурой. Застройщики обычно сами проектируют и строят детские сады, поликлиники и другие социальные объекты.
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