Политолог Кисеев: партия Санду может набрать 40% голосов из-за суда над Гуцул

«Ни одно ходатайство адвоката не приняли. Значит, кто-то торопил судью и давил на него», — заметил он в беседе с РИА Новости.
Политолог предположил, что выборы глав Гагаузии могут провести досрочно в ноябре — параллельно с выборами в Народное собрание автономии.
Сейчас президент Молдавии Майя Санду, по словам Кисеева, использует суд над Гуцул, чтобы консолидировать свой электорат и показать ему «борьбу с коррупцией».
Её партия таким образом может получить около 40% голосов избирателей на октябрьских выборах, добавил он.
Ранее Гуцул указала на предвзятость прокурора и назвала дело против неё заказным.