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Политолог Кисеев: партия Санду может набрать 40% голосов из-за суда над Гуцул

Судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул является политически мотивированным. Такое мнение выразил политический аналитик Дмитрий Кисеев.

Источник: Reuters

«Ни одно ходатайство адвоката не приняли. Значит, кто-то торопил судью и давил на него», — заметил он в беседе с РИА Новости.

Политолог предположил, что выборы глав Гагаузии могут провести досрочно в ноябре — параллельно с выборами в Народное собрание автономии.

Сейчас президент Молдавии Майя Санду, по словам Кисеева, использует суд над Гуцул, чтобы консолидировать свой электорат и показать ему «борьбу с коррупцией».

Её партия таким образом может получить около 40% голосов избирателей на октябрьских выборах, добавил он.

Ранее Гуцул указала на предвзятость прокурора и назвала дело против неё заказным.

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