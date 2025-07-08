Мишустин пожелал Паслеру удачи на осенних выборах губернатора Свердловской области

В ходе встречи Паслер заявил, что за январь-май в регионе почти на 9% вырос объем отгруженной промышленной продукции. А индекс промпроизводства увеличился на 2%. В свою очередь, Мишустин подчеркнул, что при реализации новых проектов необходимо проводить комплексное развитие территорий, обновляя инженерную, дорожную и коммунальную инфраструктуры.
Денис Паслер также рассказал, что половина суммы от списанной региону задолженности по бюджетным займам в размере 33 млрд рублей, пойдет на модернизацию систем коммунального хозяйства. Остальные средства будут направлены на ремонт дорог, обновление транспорта и переселение свердловчан из ветхого жилья.
Кроме того, Михаил Мишустин напомнил, что строительство кампуса мирового уровня на базе УрФУ является одним из знаковых проектов России в целом. Правительство РФ выделило на работы в рамках второй очереди более 20 млрд рублей.
В конце рабочей встречи Мишустин пожелал Паслеру удачи на предстоящих осенних выборах губернатора Свердловской области.