В Башкирии действуют более 40 мер поддержки для семей с детьми

По ее словам, в регионе действуют более 40 различных программ поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяют детям, оставшимся без родительской заботы. Сейчас насчитывается около 6469 замещающих семей, где юные жители республики обрели новый дом, почувствовали тепло родных рук и вновь начали верить в будущее.