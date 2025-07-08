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В Башкирии действуют более 40 мер поддержки для семей с детьми

Сегодня в Башкирии живут более миллиона семей, боле 59 тысяч — многодетные.

Источник: Freepik

Об этом в День семьи, любви и верности 8 июля рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

По ее словам, в регионе действуют более 40 различных программ поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяют детям, оставшимся без родительской заботы. Сейчас насчитывается около 6469 замещающих семей, где юные жители республики обрели новый дом, почувствовали тепло родных рук и вновь начали верить в будущее.

За вклад в воспитание подрастающего поколения более 300 семей удостоили государственных наград. Почти 10 тысяч семей власти отметили государственными наградами за заслуги в воспитании детей.