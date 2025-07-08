МИД Беларуси высказался о решении суда ЕС отклонить апелляцию «Гродно Азот»

Варанков заметил: любому непредвзятому специалисту в правовой области очевидно, что санкционный режим Евросоюза не только применяется с грубым нарушением Устава ООН, но и составлен так, что, может быть использован в отношении любого юридического или физического лица без должных правовых оснований.