МИД Беларуси высказался о решении суда ЕС отклонить апелляцию «Гродно Азот»

— Это решение в очередной раз развеяло активно навязываемый миф о справедливости и объективности европейской судебной системы, — отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
Он добавил, что верховенство закона, защита демократических ценностей в Европейском союзе на деле являются не более чем декларацией.
— А как же пресловутый так называемый «миропорядок, основанный на правилах»? — акцентировал внимание представитель МИД.
Официальный представитель МИД заметил: в случае с белорусскими предприятиями так называемыми «достаточными основаниями» являются сама только государственная форма собственности, уплата налогов в бюджет.
— Не абсурд ли? По мере штампования санкционных пакетов и вынесения судебных решений европейская бюрократия не пытается соблюсти даже внешние правила юридического приличия, включая презумпцию невиновности и достаточность доказательств, — заявил Руслан Варанков.
По его словам, не лишним будет упомянуть и о том, что белорусским юрлицам заблокировано право на получение квалифицированного юридического консультирования в Евросоюзе, а также иной необходимой правовой помощи.
Варанков добавил: избирательное применение в ЕС правовых норм, а также двойные стандарты и непрозрачные процессы, создают атмосферу нигилизма и недоверия в отношении громко декларируемых европейских ценностей.
— Однако, похоже, что искать соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном, уже стало излюбленным занятием отдельных наших европейских партнеров. Призываем Европейский союз отказаться наконец от пагубной практики использования незаконных ограничительных мер, являющихся исключительно инструментами недобросовестной конкуренции и политического давления, — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси.
Тем временем МИД сказал, что Беларусь упростит визовый режим и установит прямое авиасообщение в Таиланд.
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