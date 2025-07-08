Эксперт раскрыл, почему США возобновили военные поставки на Украину

«При этом в последний раз Белый дом приостановил поставки не только для Киева, но и для других стран, объясняя это необходимостью провести аудит арсеналов Пентагона. Сразу после этого на администрацию президента США обрушился такой шквал критики и давления со стороны “друзей” Украины в Конгрессе, что Трамп дрогнул и пошел им навстречу», — рассказал Светов в беседе с «Инфо24».
По словам эксперта, решение возобновить военные поставки Украине также связано с недавними телефонными переговорами между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы российский президент вновь изложил американскому коллеге позицию Москвы, согласно которой разрешение украинского кризиса возможно исключительно на российских условиях. Трамп может рассматривать достижение перемирия на Украине как возможный шаг к получению Нобелевской премии мира. Для реализации этой цели он может пойти на усиление санкционного давления на Россию.
«В США опять звучат угрозы введения этих пресловутых санкций. То есть Вашингтон будет пытаться давить на Москву. При этом, чем эффективнее ВС РФ будут действовать на поле боя в зоне СВО, тем сильнее на нас будут давить. На самом деле западных политиков не волнует судьба Украины. Ключевая проблема в том, что они не могут признать победу России, так как для них это станет политическим харакири», — уверен Светов.
Накануне во время переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США объявил о возобновлении и существенном расширении военных поставок Украине. В Пентагоне оперативно подтвердили это решение, уточнив, что в ближайшее время Украина получит дополнительное оружие для обороны страны.
Ранее Дональд Трамп выразил неудовлетворенность результатами телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны обсудили широкий круг международных проблем, в том числе иранскую ядерную программу и эскалацию украинского конфликта. Трамп констатировал отсутствие прогресса в его урегулировании, открыто признав свою неспособность сдвинуть ситуацию с мертвой точки.