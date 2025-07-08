Эксперт раскрыл, почему США возобновили военные поставки на Украину

«В США опять звучат угрозы введения этих пресловутых санкций. То есть Вашингтон будет пытаться давить на Москву. При этом, чем эффективнее ВС РФ будут действовать на поле боя в зоне СВО, тем сильнее на нас будут давить. На самом деле западных политиков не волнует судьба Украины. Ключевая проблема в том, что они не могут признать победу России, так как для них это станет политическим харакири», — уверен Светов.