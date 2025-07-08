Мишустин сделал комплимент Саудовской Аравии на «Иннопроме»

«Страной-партнером “Иннопрома” в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия», — сказал Мишустин в ходе выступления на выставке, которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Премьер-министр отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Он выразил уверенность в дальнейших перспективах расширения сотрудничества в таких сферах, как нефтегазовый сектор, машиностроение, автомобилестроение, фармацевтика, производство минеральных удобрений и информационные технологии.