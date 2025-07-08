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Лукашенко начал борьбу с бревнами в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал убрать разбросанные по территории страны бревна до 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Газета.Ру

«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса», — заявил глава государства.

Лукашенко выразил недовольство тем, что бесхозные бревна могут сгнить к осени и стать непригодными для использования. Он отметил, что в Могилевской области ситуация особенно тревожная, и призвал принять меры для решения этой проблемы.

17 июня Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству потребовал решить проблему падежа скота из-за риска голода. По мнению президента Белоруссии, сельское хозяйство страны находится в тяжелом положении из-за нехватки дисциплины — он добавил, что мнение о том, что сельскому хозяйству не хватает людей, является безосновательным.

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