Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул

КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Общественники Гагаузии обратились к руководству Турции с просьбой защитить главу региона Евгению Гуцул от произвола властей Молдавии и не допустить незаконного судебного решения в ее отношении, сообщил советник Гуцул и общественный деятель автономии Михаил Влах.

Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.

«Спасите гагаузскую семью! Евгения Гуцул — не только башкан (глава), лидер и патриот. Прежде всего она мать двоих детей. Но из-за политического произвола, давления, шантажа, незаконного преследования, семья Евгении Гуцул находится под жёстким ударом. Оставить детей без матери могут только те, у кого нет своих детей. Мы обращаемся к нашим братьям — руководству Турецкой Республики… Народ Гагаузии верит, что Турция не допустит незаконного решения со стороны центральной власти в отношении Евгении Гуцул», — написал Влах в своем Telegram-канале.