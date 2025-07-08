Гагаузские общественники попросили Турцию защитить Гуцул

КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Общественники Гагаузии обратились к руководству Турции с просьбой защитить главу региона Евгению Гуцул от произвола властей Молдавии и не допустить незаконного судебного решения в ее отношении, сообщил советник Гуцул и общественный деятель автономии Михаил Влах.
Свое обращение общественники приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июня.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Он отметил, что более 35 тысяч жителей Гагаузии подписались под открытым обращением, чтобы главу региона немедленно освободили и прекратили давление на Гуцул и всю автономию.
«Хакан Фидан (глава МИД Турции — ред.) уже высказался от имени правительства и о двойных стандартах запада, в том числе и вокруг ситуации с башканом Гагаузии», — напомнил Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.