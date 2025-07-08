Минск раскритиковал решение Суда ЕС по апелляции «Гродно Азота» на санкции

ОАО «Гродно Азот» и его филиал «Завод Химволокно» были включены в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года. Причиной введения рестрикций было названо то, что данные предприятия обязаны выплачивать часть своей прибыли в государственный целевой фонд нацразвития. Тем самым, отмечали в ЕС, ОАО «Гродно Азот» и «Завод Химволокно» поддерживают власти Беларуси. Суд ЕС полагает, что данные платежи формально отделены от налогов и являются дополнительными к ним.