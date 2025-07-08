Минск раскритиковал решение Суда ЕС по апелляции «Гродно Азота» на санкции

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Решение Суда Европейского союза отклонить апелляцию ОАО «Гродно Азот» и его филиала «Завод Химволокно» в связи с наложенными на них санкциями ЕС, говорит о том, что верховенство закона в Евросоюзе представляет собой не более чем декларацию, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
«Решение Суда Европейского союза, который 3 июля… отклонил апелляцию ОАО “Гродно Азот” и его филиала “Завод Химволокно” в связи с наложенными на белорусские предприятия санкциями ЕС, хотя и вызывает глубокое разочарование, является достаточно предсказуемым», — приводит слова Варанкова пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что данное решение в очередной раз развеяло активно навязываемый миф о якобы справедливой и объективной судебной системе в ЕС.
«Верховенство закона и защита демократических ценностей в ЕС на деле являются не более чем декларацией», — заявил Варанков.
ОАО «Гродно Азот» и его филиал «Завод Химволокно» были включены в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года. Причиной введения рестрикций было названо то, что данные предприятия обязаны выплачивать часть своей прибыли в государственный целевой фонд нацразвития. Тем самым, отмечали в ЕС, ОАО «Гродно Азот» и «Завод Химволокно» поддерживают власти Беларуси. Суд ЕС полагает, что данные платежи формально отделены от налогов и являются дополнительными к ним.
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