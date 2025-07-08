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Токаев назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ

Нуржан Кусаинов стал директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Распоряжением главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды 8 июля 2025 года.

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по совершенствованию системы государственного управления». Из документа следовало, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.