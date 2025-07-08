Токаев назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
«Распоряжением главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды 8 июля 2025 года.
30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по совершенствованию системы государственного управления». Из документа следовало, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.