Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере», — указали там.
Стороны отметили важность продолжения совместной работы для увеличения товарооборота, промышленного сотрудничества, расширения контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена.
«В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России», — отметили в пресс-службе.
Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке и рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Как уточнили в Кремле, Путин и Мирзиеев условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.