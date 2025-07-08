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Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 июл — РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Источник: © РИА Новости

«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере», — указали там.

Стороны отметили важность продолжения совместной работы для увеличения товарооборота, промышленного сотрудничества, расширения контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена.

«В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России», — отметили в пресс-службе.

Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке и рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Как уточнили в Кремле, Путин и Мирзиеев условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.