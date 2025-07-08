Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 июл — РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность продолжения скоординированной работы и практического межведомственного взаимодействия в целях наращивания показателей товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, расширения продуктивных контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена. «В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России», — отмечается в сообщении. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий, добавили в пресс-службе президента Узбекистана.