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Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиёев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 8 июл — РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Стороны отметили важность продолжения скоординированной работы и практического межведомственного взаимодействия в целях наращивания показателей товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, расширения продуктивных контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена. «В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России», — отмечается в сообщении. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий, добавили в пресс-службе президента Узбекистана.