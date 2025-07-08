Челябинский губернатор: В регионе роботы будут производить промышленных роботов

Индустриальный кластер формируется в Красноармейском районе. Статус ОЭЗ территория получила в марте 2025 года, определены основные резиденты. Они намерены в ближайшие годы построить и запустить пять высокороботизированных заводов, на которых будет конструироваться и собираться сложная машиностроительная продукция. По словам губернатора, по двум проектам уже подписаны инвестиционные соглашения.
«Первое предприятие будет выпускать импортозамещающее газовое оборудование, второе — прицепную технику. Более того, это будут “темные” производства или безлюдные — на заводах максимально будут задействованы роботы, — рассказал Алексей Текслер во время выставки “Иннопром”. — Это как раз характеризует наше стремление, чтобы производства были инновационными и максимально эффективными. И тот персонал, который будет работать на этих заводах, будет получать хорошую заработную плату.
При этом все компании, расположенные в ОЭЗ, будут дополнять друг друга, образуя определенную синергию, ведь сырьем для одного завода станут продукты других производств.
По оценкам регионального министерства экономического развития, к концу 2034 года совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ составит более 15,5 миллиарда рублей.