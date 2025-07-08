Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский губернатор: В регионе роботы будут производить промышленных роботов

Челябинская область делает особую ставку на диверсификацию промышленности и развитие робототехники. Несколько лет назад в столице Южного Урала запущен завод по серийному производству промышленных роботов, сейчас в активной фазе — создание особой экономической зоны (ОЭЗ). Она, убежден губернатор Челябинской области Алексей Текслер, создаст сотни новых рабочих мест и даст новый импульс развитию высокотехнологичной экономики.

Источник: Российская газета

Индустриальный кластер формируется в Красноармейском районе. Статус ОЭЗ территория получила в марте 2025 года, определены основные резиденты. Они намерены в ближайшие годы построить и запустить пять высокороботизированных заводов, на которых будет конструироваться и собираться сложная машиностроительная продукция. По словам губернатора, по двум проектам уже подписаны инвестиционные соглашения.

«Первое предприятие будет выпускать импортозамещающее газовое оборудование, второе — прицепную технику. Более того, это будут “темные” производства или безлюдные — на заводах максимально будут задействованы роботы, — рассказал Алексей Текслер во время выставки “Иннопром”. — Это как раз характеризует наше стремление, чтобы производства были инновационными и максимально эффективными. И тот персонал, который будет работать на этих заводах, будет получать хорошую заработную плату.

При этом все компании, расположенные в ОЭЗ, будут дополнять друг друга, образуя определенную синергию, ведь сырьем для одного завода станут продукты других производств.

По оценкам регионального министерства экономического развития, к концу 2034 года совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ составит более 15,5 миллиарда рублей.