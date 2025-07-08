Челябинский губернатор: В регионе роботы будут производить промышленных роботов

«Первое предприятие будет выпускать импортозамещающее газовое оборудование, второе — прицепную технику. Более того, это будут “темные” производства или безлюдные — на заводах максимально будут задействованы роботы, — рассказал Алексей Текслер во время выставки “Иннопром”. — Это как раз характеризует наше стремление, чтобы производства были инновационными и максимально эффективными. И тот персонал, который будет работать на этих заводах, будет получать хорошую заработную плату.