Пособие по беременности для студенток из Башкирии вырастет до 90 000 рублей

Как следует из документа, выплаты будут повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Для Башкирии это 17 202 в месяц. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит порядка 90 000 рублей.