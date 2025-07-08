Пособие по беременности для студенток из Башкирии вырастет до 90 000 рублей

Как следует из документа, выплаты будут повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Для Башкирии это 17 202 в месяц. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит порядка 90 000 рублей.
Повышение уровня благополучия будущих мам и молодых семей — одна из ключевых задач, считает председатель Госдумы РФ Вячеслава Володин. По его мнению, число семей с детьми, в том числе многодетных, в стране должно расти.
Добавим, что инициатива направлена на реализацию поручений президента РФ.