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Пособие по беременности для студенток из Башкирии вырастет до 90 000 рублей

Решение принято на федеральном уровне и коснётся женщин, обучающихся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях, сообщается на сайте Госдумы. Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Источник: Башинформ

Как следует из документа, выплаты будут повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Для Башкирии это 17 202 в месяц. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит порядка 90 000 рублей.

Повышение уровня благополучия будущих мам и молодых семей — одна из ключевых задач, считает председатель Госдумы РФ Вячеслава Володин. По его мнению, число семей с детьми, в том числе многодетных, в стране должно расти.

Добавим, что инициатива направлена на реализацию поручений президента РФ.