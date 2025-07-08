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Axios: Трамп пообещал немедленно выделить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал немедленно передать Киеву 10 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, это меньше, чем планировалось передать Украине в рамках приостановленных в конце июня поставок военной помощи. Однако глава Белого дома заявил о готовности помочь Киеву в поиске других источников ракет.

Как утверждает немецкий чиновник, за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу и попросил возобновить поставки ракет-перехватчиков для Patriot, которые «застряли» на пути в Украину.

Согласно Axios, Трамп неохотно расстается с имеющимися в США ракетами для Patriot и хочет, чтобы европейцы тоже выделил Киеву больше средств и вооружений.

Хотя Мерц заверил Трампа, что Германия готова купить дополнительные системы Patriot у США и отправить их на Украину, Трамп вместо этого предложил Мерцу продать Киеву одну из своих батарей Patriot. Министр обороны США Пит Хегсет указал на доступные системы Patriot в Германии и Греции, которые США «предпочли бы профинансировать и передать Украине». Однако немецкие официальные лица утверждают, что Берлин уже предоставил Киеву значительную долю своих Patriot — в относительном выражении даже больше, чем Вашингтон.

Кроме того, Трамп обеспокоен не только сокращением американского ракетного арсенала. Он сказал доверенным лицам, что это не его война, но она станет таковой, если он начнет отправлять оружие Украине.

Хотя Трамп и Мерц не пришли к соглашению, обсуждение продолжается, говорится в статье. К тому же Зеленский 10—11 июля встретится в Риме со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, после чего ситуация с будущими поставками оружия Киеву со стороны США, возможно, прояснится.

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