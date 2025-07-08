Axios: Трамп пообещал немедленно выделить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot

Согласно статье, это меньше, чем планировалось передать Украине в рамках приостановленных в конце июня поставок военной помощи. Однако глава Белого дома заявил о готовности помочь Киеву в поиске других источников ракет.
Как утверждает немецкий чиновник, за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу и попросил возобновить поставки ракет-перехватчиков для Patriot, которые «застряли» на пути в Украину.
Хотя Мерц заверил Трампа, что Германия готова купить дополнительные системы Patriot у США и отправить их на Украину, Трамп вместо этого предложил Мерцу продать Киеву одну из своих батарей Patriot. Министр обороны США Пит Хегсет указал на доступные системы Patriot в Германии и Греции, которые США «предпочли бы профинансировать и передать Украине». Однако немецкие официальные лица утверждают, что Берлин уже предоставил Киеву значительную долю своих Patriot — в относительном выражении даже больше, чем Вашингтон.
Хотя Трамп и Мерц не пришли к соглашению, обсуждение продолжается, говорится в статье. К тому же Зеленский