Переговорный процесс по приднестровскому урегулированию обсудили в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Рабочая встреча вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томасом Ленком прошла во вторник в Кишиневе.
Как сообщили в Бюро по реинтеграции, основное внимание собеседники уделили текущему этапу переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, приоритетным действиям в области реинтеграционной политики страны, а также событиям, обозначенным в основных файлах повестки дня, в контексте постоянных усилий властей Кишинева по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.
«Была подчеркнута важность восстановления свободного передвижения в Приднестровском регионе Республики Молдова, обеспечения беспрепятственного доступа журналистов с правого берега, предоставления соответствующих помещений для школ с преподаванием на румынском языке, а также устранения барьеров, с которыми продолжают сталкиваться фермеры Дубоссарского района», — отмечается в пресс-релизе ведомства.
Поддержание конструктивного диалога, регионального мира и безопасности, а также решение текущих вопросов в интересах жителей обоих берегов Днестра были названы основными приоритетами продвижения процесса приднестровского урегулирования.