Переговорный процесс по приднестровскому урегулированию обсудили в Кишиневе

Как сообщили в Бюро по реинтеграции, основное внимание собеседники уделили текущему этапу переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, приоритетным действиям в области реинтеграционной политики страны, а также событиям, обозначенным в основных файлах повестки дня, в контексте постоянных усилий властей Кишинева по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.