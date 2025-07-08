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Переговорный процесс по приднестровскому урегулированию обсудили в Кишиневе

Вице-премьер по реинтеграции встретился в Кишиневе с представителем ОБСЕ по Приднестровью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Рабочая встреча вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томасом Ленком прошла во вторник в Кишиневе.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции, основное внимание собеседники уделили текущему этапу переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, приоритетным действиям в области реинтеграционной политики страны, а также событиям, обозначенным в основных файлах повестки дня, в контексте постоянных усилий властей Кишинева по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

«Была подчеркнута важность восстановления свободного передвижения в Приднестровском регионе Республики Молдова, обеспечения беспрепятственного доступа журналистов с правого берега, предоставления соответствующих помещений для школ с преподаванием на румынском языке, а также устранения барьеров, с которыми продолжают сталкиваться фермеры Дубоссарского района», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Поддержание конструктивного диалога, регионального мира и безопасности, а также решение текущих вопросов в интересах жителей обоих берегов Днестра были названы основными приоритетами продвижения процесса приднестровского урегулирования.

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