Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей», — говорится в сообщении.