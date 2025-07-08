Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей», — говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.