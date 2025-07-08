Премьер Михаил Мишустин выступил на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Главное

Он добавил, что даже на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой стоимости кредитных ресурсов бизнес продолжает наращивать капитальные вложения. Инвестиции в основной капитал за I квартал 2025 года достигли 1,5 трлн рублей, что более чем на 40% превышает аналогичный показатель прошлого года.