Премьер Михаил Мишустин выступил на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Главное

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании 15-й международной выставки «Иннопром». Главными темами его доклада стали авиастроение, промышленность и «перегрев» в экономике. ЕАН публикует главное из заявления российского премьер-министра.
Авиастроение
Поставки в авиакомпании первых полностью отечественных воздушных судов, оснащенных всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной разработки, запланированы на 2026 год. На завершающей стадии сертификации сейчас находятся полностью импортозамещенные российские самолеты МС-21, Superjet, региональный Ил-114−300.
«Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты», — сказал Михаил Мишустин.
Отдельно он упомянул, что поручил Минпромторгу разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.
Перегрев в экономике
Динамика в обрабатывающей промышленности в текущем году продолжила расти, хотя темпы ее развития замедлились, отметил российский премьер. С одной стороны, такие показатели стали «лучшим ответом на санкции». С другой — замедление роста необходимо, чтобы сдержать инфляцию.
«Такое замедление — вынужденное и связано с необходимостью принятия сбалансированных решений в отношении макроэкономических показателей, чтобы не допустить так называемого перегрева в экономике и сдержать инфляцию», — сказал Михаил Мишустин.
Он добавил, что даже на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой стоимости кредитных ресурсов бизнес продолжает наращивать капитальные вложения. Инвестиции в основной капитал за I квартал 2025 года достигли 1,5 трлн рублей, что более чем на 40% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Нам нужны инженеры
Уже к 2030 году гражданским отраслям потребуются дополнительно 2,2 млн специалистов, сказал российский премьер-министр. Две трети должны будут иметь среднее профессиональное образование.
По словам Мишустина, правительству необходимо создавать условия, чтобы в стране росло количество инженерных школ. «Необходимо усилить работу по популяризации инженерных, рабочих специальностей», — сказал Мишустин.
Для этого, по его словам, надо разрабатывать новые эффективные проекты по профориентации, развивать промышленный туризм, запускать другие инициативы, которые помогут школьникам и студентам сделать выбор в пользу будущей карьеры в обрабатывающем секторе.
Напомним, международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Партнером мероприятия в этом году выступает Саудовская Аравия.