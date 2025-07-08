В Армении задержали десять сторонников Карапетяна

«С утра были проведены масштабные обыски как в квартирах сотрудников (принадлежащей Карапетяну) компании “Электросети Армении”, так и у различных граждан, которые, по данным следственного органа, участвовали в собрании (в поддержку предпринимателя) 4 июля. После обысков задержанные были доставлены в следственный отдел. С 9:20 утра адвокаты находятся возле здания городского управления (СК), но им не разрешают участвовать в процессуальных действиях с участием их подзащитных. На данный момент у меня есть информация о десяти задержанных», — сказала Мартиросян.
Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании «Электросети Армении».
Владельцу компании «Ташир Групп» Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об «оперативных мероприятиях» у дома Карапетяна в Ереване и о «доставленных в полицейское отделение гражданах».
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда «Ташир» — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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