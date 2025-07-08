В Армении задержали десять сторонников Карапетяна

«С утра были проведены масштабные обыски как в квартирах сотрудников (принадлежащей Карапетяну) компании “Электросети Армении”, так и у различных граждан, которые, по данным следственного органа, участвовали в собрании (в поддержку предпринимателя) 4 июля. После обысков задержанные были доставлены в следственный отдел. С 9:20 утра адвокаты находятся возле здания городского управления (СК), но им не разрешают участвовать в процессуальных действиях с участием их подзащитных. На данный момент у меня есть информация о десяти задержанных», — сказала Мартиросян.