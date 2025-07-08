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Денис Паслер и посол Китая в РФ обсудили перспективы сотрудничества

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в рамках ИННОПРОМ провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

«У России и Китая выстроены взаимоотношения на самом высоком уровне, и очень здорово, что Свердловская область активно участвует в совместной работе, — сказал Денис Паслер. — Нет сомнения, что сотрудничество будет и дальше развиваться. Надеюсь, что дни работы на ИННОПРОМ будут плодотворными для всех».

Китай является ключевым торговым партнером Свердловской области. На эту страну приходится четверть всех торговых операций с зарубежными странами региона.

«Благодаря усилиям лидеров наших государств взаимоотношения действительно переживают самое хорошее время. Перспективы сотрудничества Свердловской области и регионов Китая обладают значительным потенциалом, — сказал Чжан Ханьхуэй. — Свердловская область — это богатые природные ресурсы, мощная промышленная база и развитая научно-образовательная инфраструктура. Считаю, что в каждом направлении у нас есть точки соприкосновения».

Сейчас рассматривается варианты размещения экспортеров в Свердловской области и локализации производств в наиболее востребованных отраслях. Также среди перспективных направлений сотрудничества: реализация совместных инвестиционных проектов, обмен культурным опытом, логистика.

«МК-Урал» ранее писал, что 8 июля в Екатеринбурге стартовал второй день Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Денис Паслер провел встречу с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем, речь на которой шла о дальнейшем сотрудничестве партнеров.

Была выстроена хорошая работа агропромышленного комплекса: более 60% техники в сельском хозяйстве Свердловской области поставлено из Беларуси. Кроме этого 59 самосвалов БЕЛАЗ поставили для предприятий горно-металлургического комплекса.