Денис Паслер и посол Китая в РФ обсудили перспективы сотрудничества

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.
«У России и Китая выстроены взаимоотношения на самом высоком уровне, и очень здорово, что Свердловская область активно участвует в совместной работе, — сказал Денис Паслер. — Нет сомнения, что сотрудничество будет и дальше развиваться. Надеюсь, что дни работы на ИННОПРОМ будут плодотворными для всех».
Китай является ключевым торговым партнером Свердловской области. На эту страну приходится четверть всех торговых операций с зарубежными странами региона.
«Благодаря усилиям лидеров наших государств взаимоотношения действительно переживают самое хорошее время. Перспективы сотрудничества Свердловской области и регионов Китая обладают значительным потенциалом, — сказал Чжан Ханьхуэй. — Свердловская область — это богатые природные ресурсы, мощная промышленная база и развитая научно-образовательная инфраструктура. Считаю, что в каждом направлении у нас есть точки соприкосновения».
Сейчас рассматривается варианты размещения экспортеров в Свердловской области и локализации производств в наиболее востребованных отраслях. Также среди перспективных направлений сотрудничества: реализация совместных инвестиционных проектов, обмен культурным опытом, логистика.
«МК-Урал» ранее писал, что 8 июля в Екатеринбурге стартовал второй день Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Денис Паслер провел встречу с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем, речь на которой шла о дальнейшем сотрудничестве партнеров.
Была выстроена хорошая работа агропромышленного комплекса: более 60% техники в сельском хозяйстве Свердловской области поставлено из Беларуси. Кроме этого 59 самосвалов БЕЛАЗ поставили для предприятий горно-металлургического комплекса.