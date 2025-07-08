Денис Паслер и посол Китая в РФ обсудили перспективы сотрудничества

«У России и Китая выстроены взаимоотношения на самом высоком уровне, и очень здорово, что Свердловская область активно участвует в совместной работе, — сказал Денис Паслер. — Нет сомнения, что сотрудничество будет и дальше развиваться. Надеюсь, что дни работы на ИННОПРОМ будут плодотворными для всех».