Полковник Ходаренок: ДНР полностью перейдет под контроль России не раньше осени

По словам украинских бойцов, ранее ВС РФ могли поражать цели на расстоянии 2−3 км от переднего края, а сейчас они наносят удары каждые 10−20 минут с расстояния в 15 км от линии фронта. Все, что находится в пределах этой 15-километровой зоны, уничтожается. Особо эффективным в последних боях проявило себя элитное российское подразделение БЛА «Рубикон». Российские удары в районе Константиновки настолько мощны и непрерывны, что бойцы ВСУ вообще избегают покидать свои подземные убежища. По их словам, которые приводит NYT, сейчас даже поход в туалет — практически героический поступок.