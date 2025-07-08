Фон дер Ляйен выдвинула жесткие требования Китаю

«То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая… Неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе… Мы не можем с этим согласиться», — цитирует «Ура.ру» главу Еврокомисси.
Помимо прочего, Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении настаивала на обеспечении доступа европейских производителей к внутреннему рынку Китая и требовала, чтобы Пекин сократил господдержку своего промышленного сектора. Эти действия, по мнению политика, помогут снизить мировой экспорт китайских товаров и сбалансировать торговлю между ЕС и Китаем.
Именно чрезмерной господдеркой промышленного сектора Китая глава Еврокомиссии объяснила введение Евросоюзом повышенных пошлин (17−35%) на китайские электромобили в 2024 году. Также в своем заявлении она призвала Пекин смягчить экспортные ограничения на редкоземельные металлы. При этом глава ЕК не предложила КНР каких-либо компенсирующих мер со стороны Евросоюза, но пригрозила Пекину принять меры в случае возможных кибератак и попыток политического вмешательства.
Это не первые нападки на Китай со стороны Евросоюза, вызванные укреплением дружественных отношений Москвы и Пекина. В мае верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас высказала тревогу в связи с углубляющимся российско-китайским сотрудничеством на фоне продолжающегося украинского конфликта. В интервью изданию RT она назвала этот альянс «величайшим вызовом нашего времени». Каллас подчеркнула, что декларируемые Москвой и Пекином амбиции по трансформации миропорядка и ревизии сложившейся системы международной безопасности вызывают обоснованную озабоченность у европейских стран.