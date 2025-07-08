Фон дер Ляйен выдвинула жесткие требования Китаю

Это не первые нападки на Китай со стороны Евросоюза, вызванные укреплением дружественных отношений Москвы и Пекина. В мае верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас высказала тревогу в связи с углубляющимся российско-китайским сотрудничеством на фоне продолжающегося украинского конфликта. В интервью изданию RT она назвала этот альянс «величайшим вызовом нашего времени». Каллас подчеркнула, что декларируемые Москвой и Пекином амбиции по трансформации миропорядка и ревизии сложившейся системы международной безопасности вызывают обоснованную озабоченность у европейских стран.