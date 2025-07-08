Песков заявил, что смерть Старовойта не может не шокировать

«У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал. Если бы он участвовал, он бы не покончил с собой, а выкручивался. Он понял, что этого не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер», — заявил Руцкой.