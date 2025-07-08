Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу — Жамшид Ходжаев

«Текстильная промышленность. Если 6−7 лет назад Республика Узбекистан была одним из лидеров по экспорту хлопкового сырья, то сегодня у нас объем производства сырца не снизился, но мы уже начали импортировать сырье. Объем производства составляет 9,7 миллиарда долларов. Продукция с высокой добавленной стоимостью достигла 60%. В этом году планируем экспортировать продукцию на 4 миллиарда долларов. Когда мы экспортировали только сырец, то экспортировали где-то на 600−700 миллионов долларов», — уточнил он.