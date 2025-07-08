Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу — Жамшид Ходжаев

ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу, заявил заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Он отметил, что по итогам ташкентского «Иннопрома» подписаны и сформированы контракты на $4,7 млрд.
«Более 500 компаний из 35 стран посетили “Иннопром” в Ташкенте. По итогам выставки были подписаны и заключены контракты на сумму 4,7 миллиарда долларов. Для Узбекистана выставка “ИННОПРОМ. Центральная Азия” стала традиционной площадкой для генерации новых проектов, инициатив и идей в нашем регионе. Мы рады, потому что здесь собираются надежные партнеры, новые друзья», — сказал Ходжаев.
По его словам, сегодня Узбекистан вступил в новую фазу развития. Республика определила для себя направления, в которых стремится занять свои позиции на региональном и мировом уровнях.
«Текстильная промышленность. Если 6−7 лет назад Республика Узбекистан была одним из лидеров по экспорту хлопкового сырья, то сегодня у нас объем производства сырца не снизился, но мы уже начали импортировать сырье. Объем производства составляет 9,7 миллиарда долларов. Продукция с высокой добавленной стоимостью достигла 60%. В этом году планируем экспортировать продукцию на 4 миллиарда долларов. Когда мы экспортировали только сырец, то экспортировали где-то на 600−700 миллионов долларов», — уточнил он.
Говоря о развитии горно-металлургической отрасли, Ходжаев отметил, что цель Узбекистана — уйти от сырьевой модели и выстроить полноценную цепочку добавленной стоимости: от добычи до готовых компонентов.
«В этом направлении важна кооперация с металлургическими и машиностроительными предприятиями России. В нашем портфеле также в этом направлении имеется солидный пакет проектов», — добавил он.
Другие заявления Ходжаева.
Электротехническая промышленность. В прошлом году Узбекистан произвел электротехнической продукции на сумму $2,4 млрд.
Агрокомплекс и пищевая промышленность. По итогам 2024 года произведено продукции на сумму более $10 млрд.
Автомобилестроение. В прошлом году произведено почти 400 тыс. легковых автомобилей, а суммарный объем промышленной продукции составил почти $8 млрд.
В рамках промышленной кооперации с Российской Федерацией мы стремимся ежегодно увеличивать долю совместной кооперационной продукции. В этом направлении совместно с российскими коллегами мы стараемся как замещать импорт из третьих стран, так и экспортировать в третьи страны.
«Мы в Узбекистане не просто строим новые индустрии, а предлагаем быть партнером в формировании новой промышленной архитектуры в нашей стране вместе с нашими партнерами. Мы убеждены, что только через доверие, практическое партнерство и равноправный диалог можно обеспечить устойчивый рост и развитие промышленности в регионах… Узбекистан открыт, надежен и готов к совместному бизнесу», — отметил Ходжаев.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.