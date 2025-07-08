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Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

7 июля Путин провел с Никитиным встречу, предложил ему «сделать еще один шаг вперед по карьерной лестнице» и стать исполняющим обязанности министра. Далее кандидатура была рассмотрена и утверждена Госдумой. После чего указ о назначении подписывает президент. Такой регламент был закреплен поправкой к конституции в 2020 году.

Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область. Освобожден от этой должности по собственному желанию. Ранее руководил Агентством стратегических инициатив.

Никитин сменил во главе министерства Романа Старовойта, который утром 7 июля был освобожден от должности. Причина в указе Путина названа не была. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если отставка связана с утратой доверия, то это прописывается в указе, а в случае со Старовойтом такой формулировки не было. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. В понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что он был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия — самоубийство.

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