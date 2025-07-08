Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта

Никитин сменил во главе министерства Романа Старовойта, который утром 7 июля был освобожден от должности. Причина в указе Путина названа не была. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если отставка связана с утратой доверия, то это прописывается в указе, а в случае со Старовойтом такой формулировки не было. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. В понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что он был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия — самоубийство.