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WP: мошенник с помощью ИИ выдал себя за Марко Рубио, чтобы связаться с дипломатами

В США неизвестный мошенник звонил и переписывался с высокопоставленными чиновниками, главами МИД иностранных государств и конгрессменами, выдавая себя за главу Госдепартамента Марко Рубио. О действиях киберпреступника узнала газета The Washington Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщают «Ведомости», американская газета ссылается на анонимного собеседника из администрации Белого дома. Чиновник объяснил журналистам, что офис Рубио уже направил сотрудникам Госдепартамента специальную телеграмму, в которой предупредил об опасности контактов с самозванцем.

В сообщении говорится, что мошенник, выдавая себя за Марко Рубио, пытается воздействовать на жертв, чтобы «получить доступ к информации или счетам».

Выяснилось, что самозванец для общения с высокопоставленными лицами использует приложение Signal, популярное у членов команды Трампа. Мошенник создал новый аккаунт «Marco.Rubio@state.gov» и рассылал с него сообщения от имени госсекретаря, подделывая стиль его письма. Голосовые сообщения преступник формировал с помощью искусственного интеллекта. Одно из приложений помогло ему имитировать голос Рубио.

The Washington Post напомнила, что это не единственный случай мошенничества в отношении чиновников администрации Дональда Трампа. В мае 2025 года телефон главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс взломали неизвестные.

Преступники организовали рассылку сообщений и произвели серию звонков от ее имени по контактам в телефонной книге. Лже-Сьюзи Уйлз «позвонила» нескольким сенаторам и губернаторам американских штатов.

Эксперт американского издания профессор Хани Фарид считает, что представителям власти не стоит использовать Signal, так как это приложение является небезопасным каналом для официальной деятельности. По его мнению, самозванец не обязательно должен быть опытным хакером, чтобы успешно выдавать себя за Марко Рубио. Злоумышленнику надо только получить номера телефонов, привязанных к аккаунту в приложении, а далее поможет техника и искусственный интеллект. Хани Фарид рассказал, что для создания голосового сообщения мошенникам необходима короткая аудиозапись человека. Затем они загружают ее в специальные сервисы вместе с текстом и получают готовое обращение.

ФБР пока не комментирует сообщения о самозванце, который выдает себя за Рубио. Деятельность неизвестного является уголовным преступлением.

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