WP: мошенник с помощью ИИ выдал себя за Марко Рубио, чтобы связаться с дипломатами

Эксперт американского издания профессор Хани Фарид считает, что представителям власти не стоит использовать Signal, так как это приложение является небезопасным каналом для официальной деятельности. По его мнению, самозванец не обязательно должен быть опытным хакером, чтобы успешно выдавать себя за Марко Рубио. Злоумышленнику надо только получить номера телефонов, привязанных к аккаунту в приложении, а далее поможет техника и искусственный интеллект. Хани Фарид рассказал, что для создания голосового сообщения мошенникам необходима короткая аудиозапись человека. Затем они загружают ее в специальные сервисы вместе с текстом и получают готовое обращение.