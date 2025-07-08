WP: мошенник с помощью ИИ выдал себя за Марко Рубио, чтобы связаться с дипломатами

Выяснилось, что самозванец для общения с высокопоставленными лицами использует приложение Signal, популярное у членов команды Трампа. Мошенник создал новый аккаунт «Marco.Rubio@state.gov» и рассылал с него сообщения от имени госсекретаря, подделывая стиль его письма. Голосовые сообщения преступник формировал с помощью искусственного интеллекта. Одно из приложений помогло ему имитировать голос Рубио.
The Washington Post напомнила, что это не единственный случай мошенничества в отношении чиновников администрации Дональда Трампа. В мае 2025 года телефон главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс взломали неизвестные.
Эксперт американского издания профессор Хани Фарид считает, что представителям власти не стоит использовать Signal, так как это приложение является небезопасным каналом для официальной деятельности. По его мнению, самозванец не обязательно должен быть опытным хакером, чтобы успешно выдавать себя за Марко Рубио. Злоумышленнику надо только получить номера телефонов, привязанных к аккаунту в приложении, а далее поможет техника и искусственный интеллект. Хани Фарид рассказал, что для создания голосового сообщения мошенникам необходима короткая аудиозапись человека. Затем они загружают ее в специальные сервисы вместе с текстом и получают готовое обращение.
ФБР пока не комментирует сообщения о самозванце, который выдает себя за Рубио. Деятельность неизвестного является уголовным преступлением.