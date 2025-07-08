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Лукашенко назвал самую лучшую работу в Беларуси

Лукашенко сказал про самую лучшую работу в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля в Могилевской области во время общения с генеральным директором агрокомбината «Заря» Екатериной Заровской назвал самую лучшую работу. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Самая лучшая профессия, самая лучшая работа — руководителем хозяйства, — заявил президент Беларуси.

Глава государства сообщил, что семь лет отработал в должности руководителя и ему ночью снятся поля.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал убрать поваленный лес в Беларуси: «Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса».

Тем временем Лукашенко потребовал популяризировать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».

Кроме того, глава государства сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».

Также мы писали, что глава Совета Республики Наталья Кочанова назвала самую тяжелую и ответственную работу в Беларуси.

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