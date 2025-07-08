Лукашенко назвал самую лучшую работу в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля в Могилевской области во время общения с генеральным директором агрокомбината «Заря» Екатериной Заровской назвал самую лучшую работу. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Самая лучшая профессия, самая лучшая работа — руководителем хозяйства, — заявил президент Беларуси.
Глава государства сообщил, что семь лет отработал в должности руководителя и ему ночью снятся поля.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал убрать поваленный лес в Беларуси: «Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса».
Тем временем Лукашенко потребовал популяризировать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».
Кроме того, глава государства сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».
Также мы писали, что глава Совета Республики Наталья Кочанова назвала самую тяжелую и ответственную работу в Беларуси.