В Приднестровье продлят режим ЧП в экономике

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл — Sputnik. Ситуацию в экономике Приднестровья и пути выхода из кризиса обсудили на совещании в Тирасполе с участием лидера региона Вадима Красносельского.
Он предложил продлить особый правовой режим ЧП в экономике до 9 августа, вопрос обсудит Верховный Совет на чрезвычайном заседании в среду, оно пройдет в режиме онлайн.
Ранее по поручению лидера Приднестровья была сформирована комиссия по выработке мер, направленных на преодоление экономического кризиса и минимизацию его последствий. В ходе совещания обсуждали ее выводы и предложения.
Участники совещания также говорили о бюджетообразующих промышленных предприятиях. Важной задачей Красносельский назвал обеспечение бюджета Приднестровья налоговыми поступлениями, подчеркнув при этом необходимость сохранения коллективов.
На совещании обсудили также ситуацию в основных отраслях экономики, подчеркнув важность сведения к минимуму расходов.
Также во вторник в Тирасполе прошло внеплановое заседание Комиссии по ЧС. Было принято решение о введении в регионе с 9 июля противопожарного режима. В пресс-службе ГУпЧС Приднестровья сообщили, что лишь за последние две недели пожарные выезжали почти 230 раз на тушение сухой травы: это вдвое чаще, чем в прошлом году.