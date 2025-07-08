В Приднестровье продлят режим ЧП в экономике

Также во вторник в Тирасполе прошло внеплановое заседание Комиссии по ЧС. Было принято решение о введении в регионе с 9 июля противопожарного режима. В пресс-службе ГУпЧС Приднестровья сообщили, что лишь за последние две недели пожарные выезжали почти 230 раз на тушение сухой травы: это вдвое чаще, чем в прошлом году.