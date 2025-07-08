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На муниципальных выборах в Татарстане выдвинулось более 620 кандидатов

На муниципальных выборах в Татарстане к данному моменту выдвинулось 626 кандидатов. Такие данные ГАС «Выборы» привел сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению заместитель председателя ЦИК республики Андрей Нефедов.

Источник: ИА Татар-информ

«Из них от партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду” — 12, от “Единой России” — 207, в порядке самовыдвижения — 407. На сегодня зарегистрирован пока один кандидат. Выдвижение кандидатов продолжается», — рассказал он.

Нефедов отметил, что выборы муниципальных депутатов пройдут в Казани и Набережных Челнах, в 39 городских и 872 сельских поселениях. «Всего — в 913 муниципальных образованиях. Замещению подлежит 7531 мандат», — уточнил он.

По словам зампредседателя ЦИК, в Казани списки кандидатов выдвинуты от политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Новые люди» и ЛДПР.

«12 июля запланирована конференция регионального отделения КПРФ. В одномандатных округах на сегодня выдвинуты кандидаты от этих же партий, плюс один кандидат от партии “Яблоко”, — подчеркнул он.

Нефедов добавил, что на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ в Мелекесском округе выдвинуто три кандидата — от регионального отделения ЛДПР, от «Новых людей» и в порядке самовыдвижения. «Кандидат от КПРФ тоже будет представлять документы», — заключил зампредседателя ЦИК.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

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