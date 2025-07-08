Антитеррористические учения пройду в Каспийском море

«9 июля текущего года с 10.00 до 18.00 часов в Баутинской бухте на борту Плавучей гостиницы планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селах Б. Момышулы и Акбастау Жуалынского района Жамбылской области пройдут учения «Жуалы Мойынкум-Антитеррор-2024».
Граждан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать спокойствие и выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, а также не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.