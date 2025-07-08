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Антитеррористические учения пройду в Каспийском море

Актау. 8 июля. КазТАГ — 9 июля в Баутинской бухте на борту Плавучей гостиницы с 10:00 до 18:00 часов состоятся учебные мероприятия по отработке действий в условиях террористической угрозы, сообщает пресс-служба антитеррористического центра.

Источник: Gov.kz

«9 июля текущего года с 10.00 до 18.00 часов в Баутинской бухте на борту Плавучей гостиницы планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления», — говорится в сообщении.

Кроме того, в селах Б. Момышулы и Акбастау Жуалынского района Жамбылской области пройдут учения «Жуалы Мойынкум-Антитеррор-2024».

Граждан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать спокойствие и выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, а также не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.