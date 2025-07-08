The Economist: Трамп ставит Пентагон в неловкое положение резким разворотом по Украине

Дело в том, что оружие, поступающее на Украину, было одобрено еще администрацией Джо Байдена и его поток должен был сократиться к концу 2028 года, говорится в статье. Трамп же не взял на себя никаких новых обязательств по вооружению Украины: помощь Киеву на десятки миллиардов долларов, санкционированная конгрессом в прошлом году, так и не была выделена, напоминает издание.