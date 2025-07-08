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The Economist: Трамп ставит Пентагон в неловкое положение резким разворотом по Украине

США напугали Украину и европейских союзников, когда внезапно приостановили поставки военной помощи Киеву. Так же внезапно Дональд Трамп отменил это решение и через несколько часов Пентагон был вынужден подтвердить, что отправит на Украину «дополнительное оборонительное оружие», пишет The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, прекращение американской помощи Украине, особенно ракет Patriot и других средств ПВО, было равносильно предоставлению России свободы действий. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Трамп сказал, что не знал о прекращении поставок оружия.

О «развороте» в отношении военной помощи Киеву он объявил во время приема в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Находившемуся там министру обороны США Питу Хегсету оставалось только кивнуть в знак согласия, хотя именно он был тем человеком, кто приостановил военные поставки Украине.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подчеркнул, что процесс «оценки военных поставок является неотъемлемой частью наших оборонных приоритетов в рамках инициативы “Америка превыше всего”».

Хотя это значит, что часть оружия Киев, возможно, так и не получит, это не может завуалировать унижения руководства Пентагона после того, как Трамп отменил их решение.

Даже ближайшие соратники Трампа не могут предсказать его «зигзаги». «Америка превыше всего» означает то, что говорит Трамп, а не то, что думают его идеологи и сторонники, говорится в статье.

Однако, по мнению The Economist, наивно думать, что Трамп теперь принял сторону Украины.

Возобновление военных поставок — это в лучшем случае возвращение к прежнему статусу, когда Вашингтон перекрывал военную помощь постепенно, а не внезапно.

Дело в том, что оружие, поступающее на Украину, было одобрено еще администрацией Джо Байдена и его поток должен был сократиться к концу 2028 года, говорится в статье. Трамп же не взял на себя никаких новых обязательств по вооружению Украины: помощь Киеву на десятки миллиардов долларов, санкционированная конгрессом в прошлом году, так и не была выделена, напоминает издание.

Нет денег на Украину и в «большом красивом» законопроекте, который Трамп подписал на днях. Даже те небольшие суммы, которые выделяются для Киева в обычном бюджете Пентагона будут урезаны в соответствии с бюджетным запросом на 2026 финансовый год.

Трамп не хочет выделять Украине больше средств, чтобы помочь ей победить, но и не хочет, чтобы она капитулировали во время его президентства.

Трамп понимает, что поражение Украины станет для США более тяжелым геополитическим ударом, чем вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Байден так и не оправился от того унижения, и Трамп не перестает его за это «клевать».

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