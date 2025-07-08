The Economist: Трамп ставит Пентагон в неловкое положение резким разворотом по Украине

Согласно статье, прекращение американской помощи Украине, особенно ракет Patriot и других средств ПВО, было равносильно предоставлению России свободы действий. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Трамп сказал, что не знал о прекращении поставок оружия.
О «развороте» в отношении военной помощи Киеву он объявил во время приема в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Находившемуся там министру обороны США Питу Хегсету оставалось только кивнуть в знак согласия, хотя именно он был тем человеком, кто приостановил военные поставки Украине.
Представитель Пентагона Шон Парнелл подчеркнул, что процесс «оценки военных поставок является неотъемлемой частью наших оборонных приоритетов в рамках инициативы “Америка превыше всего”».
Даже ближайшие соратники Трампа не могут предсказать его «зигзаги». «Америка превыше всего» означает то, что говорит Трамп, а не то, что думают его идеологи и сторонники, говорится в статье.
Однако, по мнению The Economist, наивно думать, что Трамп теперь принял сторону Украины.
Дело в том, что оружие, поступающее на Украину, было одобрено еще администрацией Джо Байдена и его поток должен был сократиться к концу 2028 года, говорится в статье. Трамп же не взял на себя никаких новых обязательств по вооружению Украины: помощь Киеву на десятки миллиардов долларов, санкционированная конгрессом в прошлом году, так и не была выделена, напоминает издание.
Нет денег на Украину и в «большом красивом» законопроекте, который Трамп подписал на днях. Даже те небольшие суммы, которые выделяются для Киева в обычном бюджете Пентагона будут урезаны в соответствии с бюджетным запросом на 2026 финансовый год.
Трамп понимает, что поражение Украины станет для США более тяжелым геополитическим ударом, чем вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Байден так и не оправился от того унижения, и Трамп не перестает его за это «клевать».