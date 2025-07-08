Казахстан и Польша обсудили запуск прямых авиарейсов

Посол Казахстана в Польше Нурлан Жалгасбаев провёл встречу с Президентом авиакомпании «LOT Polish Airlines» Михалом Фийолом.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере гражданской авиации, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое внимание было уделено роли «LOT Polish Airlines» как одного из ключевых европейских авиаперевозчиков, осуществляющих полёты в Казахстан.
Казахский дипломат отметил значительный рост гражданской авиации в Казахстане, подчеркнул потенциал расширения маршрутной сети между двумя странами, включая возможное открытие прямого авиасообщения по маршруту Варшава — Алматы и другими городами Казахстана.
Стороны также обсудили вопросы повышения комфорта для пассажиров бизнес-сегмента, а также возможности эксплуатации новых типов воздушных судов на существующих маршрутах.
По итогам встречи участники подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании диалога по вопросам гражданской авиации.