Казахстан и Польша обсудили запуск прямых авиарейсов

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере гражданской авиации, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое внимание было уделено роли «LOT Polish Airlines» как одного из ключевых европейских авиаперевозчиков, осуществляющих полёты в Казахстан.