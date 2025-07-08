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«Очень классно». Премьер России оценил товары из Казахстана на выставке «Иннопром»

«Иннопром» — международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 8 июл — Sputnik. На выставке «Иннопром» Михаилу Мишустину и казахстанской делегации о своей продукции и планах рассказали в том числе сталелитейный металлургический комбинат Qarmet и Карагандинский машиностроительный завод.

В качестве образца показали шахтный вентилятор, рельсовые скрепления, трубы.

«Иннопром» — международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Например, представитель казахстанского предприятия уточнил, что в России накануне обсудили три предзаказа по шахтным вентиляторам. Выставка проходит в Екатеринбурге.