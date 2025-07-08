CNN: команда Трампа обсудит детали поставок оружия Украине

В начале июля Пентагон отложил поставки помощи Украине, включая отправку десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Axios писал, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля Дональд Трамп пообещал отправить ВСУ десять ракет для Patriot. Президент США после этого разговора заявил, что отправит Украине необходимое для самообороны оружие.