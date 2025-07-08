Европейская интеграция Молдовы — это мираж: Обещания правящей партии привести страну в ЕС в 2028 году, — это циничный обман

Отказ Брюсселя начать переговоры о присоединении еще раз подтверждает, что так называемая европейская интеграция Молдовы — это мираж.
Строго научно, евроинтеграция — это цель, процесс и результат присоединения к ЕС.
Евроинтеграцию как цель удалось записать в Конституцию Молдовы с помощью, мягко говоря, сомнительного референдума в прошлом году. Но как показывает пример Украины и Грузии, в конституции которых записана не только европейская (вступление в ЕС), но и евроатлантическая (присоединение к НАТО) интеграция, само по себе наличие такого пункта в законодательстве еще ничего не значит.
Процесс присоединения — это те самые переговоры по шести разделам и 33 подразделам, которые еще и не начались, но даже начавшись, как показывает опыт других стран-кандидатов, могут длиться годами и даже десятилетиями. Например, Сербия начала такие переговоры в 2014 году, Черногория в 2012 году, а Турция в 2005 году.
При том, что никакого нового расширения ЕС на горизонте не просматривается, страны-кандидаты из балканского региона заявляют, что они не для того прождали в «приемной» ЕС столько лет, чтобы пропускать «без очереди» неофитов с территории бывшего СССР.
Политики в Кишиневе могут произносить сколько угодно пафосных речей об ускорении, расширении и углублении процесса евроинтеграции, но до тех пор, пока не открыты переговоры о присоединении, никакой реальной евроинтеграции де-юре и де-факто не существует.
С финальным результатом евроинтеграции — собственно формально-юридическим присоединением к ЕС — дела обстоят совсем плохо.
Проблема даже не в том, что само подписание всех необходимых для этого соглашений и их ратификация во всех государства-членах ЕС выглядит совершенно нерешаемой задачей. (Если, конечно, речь идет о настоящем членстве в ЕС, а не о каком-нибудь суррогате в виде неких «ассоциаций» или «партнерств», которые будут мошенническим путем выдавать за членство). Проблема в том, что нерешаемой выглядит и задача просто дойти до подписания всех необходимых для присоединения документов.
Поскольку Молдова идет в ЕС в одной связке с Украиной, с ней не начнут никаких переговоров о членстве, и не подпишут никаких соглашений о присоединении, пока то же самое не сделают с Украиной. А с Украиной это не сделают до тех пор, пока на ее территории продолжается война, пока эта война не будет завершена, и не будет установлен какой-то мир. Когда и каким образом будет завершена эта война, каким будет этот мир, сегодня не может сказать никто. Пока эта проблема не решится, ни о каком вступлении Украины в ЕС, а значит, и Молдовы, не может быть и речи, даже если предположить, что Венгрия снимет свое вето на переговоры ЕС с Украиной. Если же этот конфликт будет заморожен, то будет заморожена и евроинтеграция Украины, а вместе с ней и Молдовы.
Еврокомиссары все-таки не совсем умалишенные. Они прекрасно понимают, что в случае принятия Украины в ЕС ее восточная граница становится восточной границей ЕС, и нужно хотя бы понимать, где эта граница проходит. В ЕС очень строго подходят к безопасности своих границ. Получить на востоке неконтролируемую, «дырявую» границу с Россией протяженностью свыше 2000 км как по суше, так и по морю — на такую авантюру, которая по факту отменит не только шенгенскую зону, но и вообще взорвет изнутри весь ЕС как таковой, не осмелятся пойти даже самые оголтелые русофобы из Брюсселя.
Обещания правящей в Кишиневе партии — проголосуйте за нас еще раз на выборах, и мы приведем Молдову в ЕС в 2030-м или даже в 2028 году, — это циничный обман. Ничего этого не будет ни в 2030 году, ни в 2040-м.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
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