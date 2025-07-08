Европейская интеграция Молдовы — это мираж: Обещания правящей партии привести страну в ЕС в 2028 году, — это циничный обман

Поскольку Молдова идет в ЕС в одной связке с Украиной, с ней не начнут никаких переговоров о членстве, и не подпишут никаких соглашений о присоединении, пока то же самое не сделают с Украиной. А с Украиной это не сделают до тех пор, пока на ее территории продолжается война, пока эта война не будет завершена, и не будет установлен какой-то мир. Когда и каким образом будет завершена эта война, каким будет этот мир, сегодня не может сказать никто. Пока эта проблема не решится, ни о каком вступлении Украины в ЕС, а значит, и Молдовы, не может быть и речи, даже если предположить, что Венгрия снимет свое вето на переговоры ЕС с Украиной. Если же этот конфликт будет заморожен, то будет заморожена и евроинтеграция Украины, а вместе с ней и Молдовы.