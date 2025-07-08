Последние зарубежные новости за 8 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Telegraph: пошлины Трампа против стран БРИКС не повлияют на РФ
Трамп пригрозил ввести 10% пошлины против стран, поддерживающих БРИКС, однако, как пишет The Telegraph, этот шаг не ослабит российскую экономику. Напротив, торговая напряженность между США и Китаем выгодна Москве — она компенсирует американские поставки нефти и газа.
FT: крупнейший в Европе порт начал готовиться к конфликту с Россией
Крупнейший порт Европы начал резервировать места под суда НАТО и координировать действия с портом Антверпена. По словам главы порта Роттердама Бодуэна Симонса, речь идет о подготовке к масштабным военным поставкам и учениям.
Axios: Трамп пообещал немедленно выделить Украине 10 ракет для Patriot
Трамп пообещал Зеленскому передать 10 ракет для комплексов Patriot. Он заявил о готовности помочь Киеву найти другие источники вооружений, но призвал Европу активнее делиться. Однако Трамп предпочел, чтобы Германия сама передала Киеву одну из своих батарей Patriot.
Bild: в ФРГ признали непригодными более половины военных
Профессор Потсдамского университета заявил Die Welt о деградации о деградации немецкой армии и отсутствии политической воли к реформам. Он критикует бюрократизацию армии и кадровый дисбаланс — в бундесвере столько же подполковников, сколько и рядовых.
FT: ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины
Евросоюз срочно ищет способы закрыть дефицит бюджета Украины в $19 млрд в 2026 году. Рассматриваются гранты от стран G7, займы под доходы от замороженных российских активов. ЕС намерен обеспечить покрытие потребностей Киева задолго до наступления зимы.