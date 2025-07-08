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Последние зарубежные новости за 8 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 8 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Telegraph: пошлины Трампа против стран БРИКС не повлияют на РФ

Источник: Reuters

Трамп пригрозил ввести 10% пошлины против стран, поддерживающих БРИКС, однако, как пишет The Telegraph, этот шаг не ослабит российскую экономику. Напротив, торговая напряженность между США и Китаем выгодна Москве — она компенсирует американские поставки нефти и газа.

FT: крупнейший в Европе порт начал готовиться к конфликту с Россией

Крупнейший порт Европы начал резервировать места под суда НАТО и координировать действия с портом Антверпена. По словам главы порта Роттердама Бодуэна Симонса, речь идет о подготовке к масштабным военным поставкам и учениям.

Axios: Трамп пообещал немедленно выделить Украине 10 ракет для Patriot

Трамп пообещал Зеленскому передать 10 ракет для комплексов Patriot. Он заявил о готовности помочь Киеву найти другие источники вооружений, но призвал Европу активнее делиться. Однако Трамп предпочел, чтобы Германия сама передала Киеву одну из своих батарей Patriot.

Bild: в ФРГ признали непригодными более половины военных

Источник: Reuters

Профессор Потсдамского университета заявил Die Welt о деградации о деградации немецкой армии и отсутствии политической воли к реформам. Он критикует бюрократизацию армии и кадровый дисбаланс — в бундесвере столько же подполковников, сколько и рядовых.

FT: ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины

Источник: Reuters

Евросоюз срочно ищет способы закрыть дефицит бюджета Украины в $19 млрд в 2026 году. Рассматриваются гранты от стран G7, займы под доходы от замороженных российских активов. ЕС намерен обеспечить покрытие потребностей Киева задолго до наступления зимы.

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