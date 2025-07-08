Последние зарубежные новости за 8 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Трамп пообещал Зеленскому передать 10 ракет для комплексов Patriot. Он заявил о готовности помочь Киеву найти другие источники вооружений, но призвал Европу активнее делиться. Однако Трамп предпочел, чтобы Германия сама передала Киеву одну из своих батарей Patriot.