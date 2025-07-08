Иран готов к переговорам по атомной программе, но сомневается в искренности США

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран готов продолжать вести переговоры по своей атомной программе, однако США должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса. Об этом написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в статье в британской газете Financial Times, информирует ТАСС.
«Иран продолжает оставаться заинтересованным в дипломатии, но у нас есть веские причины сомневаться в дальнейшем диалоге. Если имеется желание решить этот вопрос дружественным путем, то США следует продемонстрировать искреннюю готовность к справедливому соглашению. Вашингтону также следует знать, что его действия за последние недели изменили ситуацию», — отметил он.
Аракчи заявил, что «будучи обманутым один раз, Иран теперь вдвойне осторожен». «Нашу приверженность ответственным действиям во избежание полномасштабной региональной войны не следует ошибочно трактовать как слабость. Мы отразим любое будущее нападение на наш народ. И если когда-нибудь наступит такой день, то мы покажем наши реальные возможности, чтобы развеять любые иллюзии относительно мощи Ирана», — подчеркнул министр.
«Путь к миру требует признания со стороны США в том, что именно уважительный диалог, а не безрассудное принуждение является единственным устойчивым способом урегулирования. Выбор за Америкой. Выберут ли США наконец дипломатию? Или останутся втянутыми в чужую войну?» — добавил Аракчи.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать с 24 июня. -0-