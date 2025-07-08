Axios: Вашингтон передаст Киеву новую партию ракет Patriot

США передадут Украине 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot. При этом, по данным источников The Guardian, запасы ракет для Patriot в США сократились на 75% от необходимого для реализации военных планов Пентагона. Приостановка помощи ВСУ, о которой говорилось ранее, была связана именно с истощением собственных запасов Вашингтона.