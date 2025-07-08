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Президент Чехии заявил, что с РФ невозможно воевать вечно, и допустил восстановление сотрудничества

«Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать», — признал Петр Павел.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта в Украине, потому что с РФ невозможно «воевать бесконечно». Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC, информирует ТАСС.

«Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать», — признал Петр Павел.

По его словам, после окончания украинского конфликта и «достижения мирного соглашения» Европа могла бы приступить к обсуждению с Россией вопросов безопасности, а также «сотрудничества и бизнеса, которые вели раньше».-0-