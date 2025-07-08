Президент Чехии заявил, что с РФ невозможно воевать вечно, и допустил восстановление сотрудничества

«Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать», — признал Петр Павел.