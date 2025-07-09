Минниханов поблагодарил Мишустина за высокую оценку работы Татарстана

«ИННОПРОМ сәнәгать форумында шулай тәҗрибә уртаклашу һәм фикер алышу бик тә файдалы дип саныйм. Бердәм булганда барлык мәсьәләләр дә җиңел чишелә һәм уртак максатлар тормышка ашырыла. Барлык фикердәшләрне һәм теләктәшләрне дә Татарстанда оештырыла торган күргәзмәләрдә һәм башка чараларда көтеп калам (в переводе -»Считаю полезным также обмен опытом и его обсуждение на промышленном форуме «ИННОПРОМ». Когда мы едины, все вопросы легко решаются и достигаются общие цели. Жду всех единомышленников и сочувствующих на организуемых в Татарстане выставках и других мероприятиях«)», — заметил он.