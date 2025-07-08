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Трамп пообещал России «маленький сюрприз»

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает законопроект о санкциях против России, предложенный сенатором Линдси Грэмом. На вопрос, что он дальше будет делать в отношении России, американский президент ответил, что хочет устроить «маленький сюрприз».

Источник: Reuters

«Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — ответил господин Трамп на вопрос, хочет ли он принятия Конгрессом законопроекта по антироссийским санкциям, и готов ли будет его подписать. «Я очень решительно это рассматриваю», — добавил он.

Линдси Грэм накануне поддержал Дональда Трампа в попытках урегулировать конфликт на Украине, но призвал к решительным действиям. Он считает, что его законопроект поможет президенту остановить конфликт.

Господин Грэм внес антироссийский законопроект в апреле 2025 года. Его суть он объяснял так: «Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина 500 процентов». По словам политика, законопроект готовы поддержать 82 из 100 членов Сената.

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