Трамп пообещал России «маленький сюрприз»

«Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — ответил господин Трамп на вопрос, хочет ли он принятия Конгрессом законопроекта по антироссийским санкциям, и готов ли будет его подписать. «Я очень решительно это рассматриваю», — добавил он.