Трамп признал сложность украинского конфликта и грозит РФ «маленьким сюрпризом»

Трамп признал свое поражение в быстром урегулировании конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета признал, что переоценил свои возможности быстро разрешить ситуацию на Украине, заявил о недовольстве президентом России и рассказал, когда введет торговые пошлины. Главные заявления Трампа — в подборке «Ъ».