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Трамп признал сложность украинского конфликта и грозит РФ «маленьким сюрпризом»

Трамп признал свое поражение в быстром урегулировании конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета признал, что переоценил свои возможности быстро разрешить ситуацию на Украине, заявил о недовольстве президентом России и рассказал, когда введет торговые пошлины. Главные заявления Трампа — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об украинском конфликте

  • Задача урегулирования конфликта на Украине оказалась сложнее, чем я ожидал.
  • Я не доволен действиями Путина в вопросе конфликта на Украине. Мы слышим от него много чуши. Он все время очень вежлив, но толку от этого в итоге никакого.
  • Я всерьез рассматриваю возможность введения нового «жесткого» пакета санкций против России.
  • Не скажу о будущих действиях в отношении России, хочу устроить «маленький сюрприз».
  • Я одобрил отправку Украине некоторых оборонительных вооружений.

О пошлинах

  • Я больше не планирую откладывать вступление в силу торговых пошлин. США начнут получать с 1 августа большие деньги.
  • Я введу импортные пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС.

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