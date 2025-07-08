Трамп признал сложность украинского конфликта и грозит РФ «маленьким сюрпризом»

Об украинском конфликте
- Задача урегулирования конфликта на Украине оказалась сложнее, чем я ожидал.
- Я не доволен действиями Путина в вопросе конфликта на Украине. Мы слышим от него много чуши. Он все время очень вежлив, но толку от этого в итоге никакого.
- Я всерьез рассматриваю возможность введения нового «жесткого» пакета санкций против России.
- Не скажу о будущих действиях в отношении России, хочу устроить «маленький сюрприз».
- Я одобрил отправку Украине некоторых оборонительных вооружений.
О пошлинах
- Я больше не планирую откладывать вступление в силу торговых пошлин. США начнут получать с 1 августа большие деньги.
- Я введу импортные пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС.
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